"Рупор одесской ПВО": что необходимо для противодействия атакам РФ

Сергей Судец, основатель сообщества "Воздушная Тревога". Фото: Медиа Центр Украина – Одесса

Россияне изменили тактику обстрелов, что затрудняет работу украинских военных. Для защиты юга нужны современные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщил основатель сообщества "Воздушная Тревога", подполковник Национальной гвардии Украины Сергей Судец.

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"Для защиты юга украинскому ПВО нужны современные системы - Patriot, NASAMS, IRIS-T. Они смогут "закрыть" наши города и порты. Думаю, сейчас уже идут переговоры с партнерами о предоставлении такого оружия. Защитить порты Одесчины и Николаевщины очень важно для вывоза зерна", — отметил Сергей Судец.

Эксперт также отметил, что российские боевики изменили тактику обстрелов, усложняя задачи для зенитчиков ПВО. В то же время, он уверен в том, что современные средства ПВО способны эффективно сбивать российские ракеты.

"Первыми летят "Шахеды". Вместе с ними с моря запускаются "Калибры". Параллельно могут запускать Х-59 и Х-22 с воздуха. А также "Ониксы" из Крыма. Эти ракеты очень сложно сбивать. Однако есть пример Киева. Они где-то 10 дней обстреливали столицу почти всем, что есть. Но потом поняли, что только тратят свои ракеты, потому что современные средства ПВО сбивали почти все", — рассказал специалист.

Судец призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при любой тревоге переходить в укрытие.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе, произошедшей 23 июля, повреждены многие памятники архитектуры в историческом центре города. В общей сложности оккупанты изуродовали 29 домов.