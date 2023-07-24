Нічна атака по Одещині: куди влучили дрони та скільки постраждалих

Дрон-камікадзе. Фото: google

Окупанти вчергове атакували Одещину. Ворог завдав ударів по портовій інфраструктурі на Дунаї. Внаслідок обстрілу є шестеро постраждалих.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Понад чотири години лунала повітряна тривога. Ворог вчергове вдався до підступного нічного обстрілу. Атака також призвела до зруйнування ангара, призначеного для зберігання зерна, та пошкодження резервуарів, які використовуються для збереження вантажів. Крім того, унаслідок атаки в одному з технічних приміщень спалахнула пожежа, яку вогнеборці зуміли ліквідувати.

В якому стані постраждалі

Чотирьох поранених було госпіталізовано до лікарні області, серед них одна людина знаходиться у важкому стані. Проте завдяки оперативній реакції медичного персоналу, стан цього пацієнта стабілізувався. Решта трьох потерпілих отримали легкі осколкові поранення та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня Одеса зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Загинула одна людина, чимало поранених. Постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор та багато будинків у центрі міста. Місто пригнічене, пошкоджене, але здаватися не збирається. Тим більше, що з Одесою вся Україна. Вітчизняні залізничники вирішили своєрідно підтримати одеситів. Деталі в матеріалі.

Зазначимо, російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів. У Міноборони України припустили, що РФ спеціально атакувала Одесу неточними ракетами.