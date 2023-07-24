Ночная атака по Одесчине: куда попали дроны и сколько пострадавших

Дрон-камикадзе. Фото: google

Оккупанты в очередной раз атаковали Одесчину. Враг нанес удары по портовой инфраструктуре на Дунае. В результате обстрела есть шесть пострадавших.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Более четырех часов звучала воздушная тревога. Враг в очередной раз прибег к коварному ночному обстрелу. Атака также привела к разрушению ангара, предназначенного для хранения зерна, и повреждению резервуаров, используемых для хранения грузов. Кроме того, в результате атаки в одном из технических помещений вспыхнул пожар, который огнеборцы сумели ликвидировать.

В каком состоянии пострадали

Четверо раненых были госпитализированы в больницу области, среди них один человек находится в тяжелом состоянии. Однако благодаря оперативной реакции медицинского персонала состояние этого пациента стабилизировалось. Остальные трое пострадавших получили легкие осколочные ранения и ушибы тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме.

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса подверглась очередному обстрелу со стороны российских войск. Погиб один человек, немало раненых. Пострадал Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие дома в центре города. Город подавлен, поврежден, но сдаваться не собирается. Тем более что с Одессой вся Украина. Отечественные железнодорожники решили своеобразно поддержать одесситов. Подробности в материале.

Отметим, что российские военные применили в Украине, в частности в Одессе, оружие с низкой точностью удара. Ракеты типа Х-22 обладают лишь 50%-ной вероятностью точного попадания, при этом возможное отклонение составляет до 300 метров. В Минобороны Украины предположили, что РФ специально атаковала Одессу неточными ракетами.