Вибухи в Одеській області: подробиці атаки

Бійці ЗСУ збивають ворожі безпілотники. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 24 липня в Одеській області лунають вибухи. Попередньо, це працює ППО. Регіон атакують безпілотники.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області вночі 24 липня

Близько третьої ночі 24 липня в Одеській області лунають потужні вибухи.

У Повітряних силах України повідомляють, що регіон атакують ворожі дрони.

Зазначається, що працює ППО.

03:15:

Повідомляється про рух 2 БпЛА "Шахід" над акваторією Чорного моря у бік Одеси.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні оголошувалася двічі. На даний момент в країні досі вона триває. Моніторингові канали повідомляють про атаку безпілотників. Також лунають вибухи в окупованому Криму.

Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".