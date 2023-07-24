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Вибухи в Одеській області: регіон атакують безпілотники

24 липня 2023 02:51
оновлено: 03:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одеській області: подробиці атаки
Бійці ЗСУ збивають ворожі безпілотники. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі 24 липня в Одеській області лунають вибухи. Попередньо, це працює ППО. Регіон атакують безпілотники. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області вночі 24 липня

Близько третьої ночі 24 липня в Одеській області лунають потужні вибухи. 

У Повітряних силах України повідомляють, що регіон атакують ворожі дрони. 

Зазначається, що працює ППО. 

03:15:

Повідомляється про рух 2 БпЛА "Шахід" над акваторією Чорного моря у бік Одеси.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні оголошувалася двічі. На даний момент в країні досі вона триває. Моніторингові канали повідомляють про атаку безпілотників. Також лунають вибухи в окупованому Криму.

Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

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