Взрывы в Одесской области: подробности атаки

Бойцы ВСУ сбивают вражеские беспилотники. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 24 июля в Одесской области раздаются взрывы. Предварительно это работает ПВО. Регион атакуют беспилотники.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области ночью 24 июля

Около трех ночи 24 июля в Одесской области раздаются мощные взрывы.

В воздушных силах Украины сообщают, что регион атакуют вражеские дроны.

Отмечается, что работает ПВО.

03:15:

Сообщается о движении 2 БпЛА "Шахид" над акваторией Черного моря в сторону Одессы.

Напомним, в эту ночь воздушная тревога в Украине объявлялась дважды. В настоящее время в стране до сих пор она продолжается. Мониторинговые каналы сообщают об атаке беспилотников. Также раздаются взрывы в оккупированном Крыму.

Мы писали, что ночью 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".