Обстріл Одеси: РФ пошкодила консульство Китаю

Будівля консульства Китаю в Одесі. Фото: Одеська ОВА

Внаслідок нічного обстрілу постраждала не тільки портова інфраструктура, адмінбудівля, школа, ліцей та дитячий садок. Пошкоджень зазнала й будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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"Внаслідок російської нічної атаки постраждала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі. Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі — постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", — повідомив Олег Кіпер.

На вікнах у консульстві потріскалося скло. Фото: Одеська ОВА

Зазначимо, після чергового обстрілу ракетами та дронами Одеси та області прокуратура розпочала досудове розслідування з метою встановлення відповідальних за ці злочини згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Згідно з даними слідства, ворожі сили вночі 20 липня знову атакували, використовуючи ракети "Калібр" та дрони Shahed.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали 8 людей. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих та поранених.