Обстрел Одессы: РФ повредила консульство Китая

Здание консульства Китая в Одессе. Фото: Одесская ОВА

В результате ночных обстрелов пострадала не только портовая инфраструктура, админздание, школа, лицей и детский сад. Повреждения получила и здание генерального консульства Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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"В результате российской ночной атаки пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.

Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре — пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", — сообщил Олег Кипер.

На окнах в консульстве потрескалось стекло. Фото: Одесская ОВА

Отметим, что после очередного обстрела ракетами и дронами в Одессу и область, прокуратура начала досудебное расследование с целью установления ответственных за эти преступления согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Согласно данным следствия, вражеские силы ночью 20 июля снова атаковали, используя ракеты "Калибр" и дроны Shahed.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе пострадали 8 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным погибших и раненых.