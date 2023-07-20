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Одеська прокуратура розслідує ракетно-дронову атаку по Одесі

20 липня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська прокуратура розслідує ракетно-дронову атаку по Одесі
Обстріл Одеси 20 липня. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після чергового обстрілу ракетами та дронами Одеси та області прокуратура розпочала досудове розслідування з метою встановлення відповідальних за ці злочини згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Згідно з даними слідства, ворожі сили вночі 20 липня знову атакували, використовуючи ракети "Калібр" та дрони Shahed.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Ворожа ракета вибухнула в середмісті, внаслідок чого чотири людини були серйозно поранені, у тому числі 15-річний хлопець, якого госпіталізували. Велика кількість будівель, включаючи школу, ліцей та дитячий садок, були пошкоджені, а також зазнали пошкоджень автомобілі.

Прокуратура фіксує наслідки ворожої атаки в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура
Прокуратура фіксує наслідки ворожої атаки в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Також атака зачепила портову інфраструктуру та складські приміщення приватного підприємства в Одеському районі,

Наразі правоохоронні органи продовжують фіксувати всі наявні докази, щоб встановити повний перелік руйнувань та пошкоджень. 

Зазначимо, внаслідок нічної атаки по Одесі постраждали 8 людей. Президент України Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним загиблих та поранених. 

Нагадаємо, окупанти вчергове вдалися до підступної нічної атаки. Внаслідок ракетного удару було влучання в адмінбудівлю. З ночі на місці події працюють пів сотні рятувальників. Журналісти Новини.LIVE побачили наслідки чергової російської атаки.

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