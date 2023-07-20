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Одесская прокуратура расследует ракетно-дроновую атаку по Одессе

20 июля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесская прокуратура расследует ракетно-дроновую атаку по Одессе
Обстрелы Одессы 20 июля. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После очередного обстрела ракетами и дронами в Одессу и область прокуратура начала досудебное расследование с целью установления ответственных за эти преступления согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Согласно данным следствия, вражеские силы ночью 20 июля снова нанесли атаку используя ракеты "Калибр" и дроны "Shahed".

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Вражеская ракета взорвалась в центре города, в результате чего четыре человека были серьезно ранены, в том числе 15-летний парень, которого госпитализировали. Большое количество зданий, включая школу, лицей и детский сад, были повреждены, а также получили повреждения автомобили.

Прокуратура фиксирует последствия вражеской атаки в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
Прокуратура фиксирует последствия вражеской атаки в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Также атака затронула портовую инфраструктуру и складские помещения частного предприятия в Одесском районе,

Правоохранительные органы продолжают фиксировать все имеющиеся доказательства, чтобы установить полный перечень разрушений и повреждений.

Отметим, в результате ночной атаки по Одессе пострадали 8 человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования родным погибших и раненых.

Напомним, оккупанты в очередной раз прибегли к коварной ночной атаке. В результате ракетного удара было попадание в админздание. С ночи на месте происшествия работают полсотни спасателей. Журналисты Новини.LIVE увидели последствия очередной российской атаки.

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