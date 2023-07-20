Атака по Одесі: що відомо про загиблих та поранених
Внаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина. Загалом постраждало щонайменше четверо мешканців міста, серед них одна дитина.
Про це повідомляє Одеська ОВА.
"На жаль, внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий — охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Щирі співчуття рідним і близьким…", — йдеться в повідомленні.
Подробиці нічної атаки по Одесі
Вночі ворожі сили запустили низку ракет по Одещині та Миколаївщині. Попри максимальні зусилля протиповітряної оборони, вдалося знищити лише частину з них.
Згідно з офіційними звітами, на Одещині були знищені всі 12 "шахедів" та 2 "Калібри", а на Миколаївщині — 3 "Іскандер-К". Проте надзвукові ракети, зокрема Х-22 та "Онікс", знищити не вдалося.
"Атакувавши саме порти "зернової угоди", завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, рашисти влучили також в об'єкти, ніяк не пов'язані ані з військовими, ані з портами. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, у тому числі житлових. 4 місцевих мешканці отримали поранення, серед них 1 дитина. Ще 1 людину під час рошуково-рятувальної операції виявили під завалами загиблою", — написали в ОК "Південь".
Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.