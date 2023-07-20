Атака по Одесі: що відомо про загиблих та поранених

Розбір завалів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина. Загалом постраждало щонайменше четверо мешканців міста, серед них одна дитина.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Читайте також:

"На жаль, внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий — охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Щирі співчуття рідним і близьким…", — йдеться в повідомленні.

Подробиці нічної атаки по Одесі

Вночі ворожі сили запустили низку ракет по Одещині та Миколаївщині. Попри максимальні зусилля протиповітряної оборони, вдалося знищити лише частину з них.

Згідно з офіційними звітами, на Одещині були знищені всі 12 "шахедів" та 2 "Калібри", а на Миколаївщині — 3 "Іскандер-К". Проте надзвукові ракети, зокрема Х-22 та "Онікс", знищити не вдалося.

"Атакувавши саме порти "зернової угоди", завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, рашисти влучили також в об'єкти, ніяк не пов'язані ані з військовими, ані з портами. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси, де вибуховою хвилею пошкоджено ще кілька будинків, у тому числі житлових. 4 місцевих мешканці отримали поранення, серед них 1 дитина. Ще 1 людину під час рошуково-рятувальної операції виявили під завалами загиблою", — написали в ОК "Південь".

Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.