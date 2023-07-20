Атака по Одессе: что известно о погибших и раненых

Разбор завалов в Киеве. Фото: Новости.

В результате ночной атаки по Одессе погиб один человек. В общей сложности пострадали по меньшей мере четверо жителей города, среди них один ребенок.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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"К сожалению в результате ночной российской атаки есть один погибший в Одессе. Погибший — охранник гражданского здания, 2002 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким…", — говорится в сообщении.

Подробности ночной атаки по Одессе

Ночью вражеские силы запустили ряд ракет по Одесской и Николаевской областях. Несмотря на максимальные усилия противовоздушной обороны, удалось уничтожить только часть из них.

Согласно официальным отчетам, в Одесской области были уничтожены все 12 "шахедов" и 2 "Калибры", а в Николаевской области — 3 "Искандер-К". Однако сверхзвуковые ракеты, в том числе Х-22 и Оникс, уничтожить не удалось.

"Атаковав именно порты зерновой сделки, нанеся повреждения портовой инфраструктуре, рашисты попали также в объекты никак не связанные ни с военными, ни с портами. Разрушили админздание в центре Одессы, где взрывной волной повреждено еще несколько домов, в том числе жилых. 4 местных жителя получили ранения, среди них 1 ребенок. Еще 1 человек в ходе грохотно-спасательной операции обнаружили под завалами погибшим", — написали в ОК "Юг".

Отметим, оккупанты при обстреле Одессы используют комбинированную тактику. Враг запускает ракеты наземного, морского и воздушного базирования. ПВО не могут сбивать ракеты Х-22 и Оникс. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что необходимо Одессе, чтобы отражать вражеские атаки.