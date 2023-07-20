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В Повітряних силах пояснили, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки

20 липня 2023 11:08
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Повітряних силах пояснили, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки
Юрій Ігнат. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО  не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки. 

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Що відомо про ракети  Х-22 і "Онікс"

Ракети Х-22, які летять зі швидкістю понад 4000 км/год, відзначаються своєю балістичною траєкторією, яка додає складнощів у їх збиванні. Протиракетні ракети "Онікс" представляють іншу проблему.

""Онікс" — протикорабельні ракети, їх випускають з берегового компресу "Бастіон" з Криму. Таким чином ракета вилітає й летить спочатку на великій висоті. Швидкість — понад 3000 км\год. При заході на ціль ракета опускається до 10-15 метрів, дуже низько над поверхнею води. В цьому випадку вони їх використовують по наземних цілях, по морському узбережжі Одеси та Миколаєва. Таким чином важко збивати ті, що летять дуже низько, їх виявити важко, не те що збити", — пояснив Юрій Ігнат. 

Речник Повітряних сил додав, що для збиття Ракети Х-22 Одесі необхідний зенітно-ракетний комплекс Patriot. Зазначимо, що Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. 

Більше про атаку по Одесі 20 липня

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів.  

Внаслідок нічного обстрілу Одеси зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.

Загалом окупанти випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів. Силам ППО вдалося знищити 18 ворожих повітряних цілей.

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