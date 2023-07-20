В Повітряних силах пояснили, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки
Окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс".
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.
Що відомо про ракети Х-22 і "Онікс"
Ракети Х-22, які летять зі швидкістю понад 4000 км/год, відзначаються своєю балістичною траєкторією, яка додає складнощів у їх збиванні. Протиракетні ракети "Онікс" представляють іншу проблему.
""Онікс" — протикорабельні ракети, їх випускають з берегового компресу "Бастіон" з Криму. Таким чином ракета вилітає й летить спочатку на великій висоті. Швидкість — понад 3000 км\год. При заході на ціль ракета опускається до 10-15 метрів, дуже низько над поверхнею води. В цьому випадку вони їх використовують по наземних цілях, по морському узбережжі Одеси та Миколаєва. Таким чином важко збивати ті, що летять дуже низько, їх виявити важко, не те що збити", — пояснив Юрій Ігнат.
Речник Повітряних сил додав, що для збиття Ракети Х-22 Одесі необхідний зенітно-ракетний комплекс Patriot. Зазначимо, що Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи.
Більше про атаку по Одесі 20 липня
Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів.
Внаслідок нічного обстрілу Одеси зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.
Загалом окупанти випустили по Одесі та Миколаєву 38 боєприпасів. Силам ППО вдалося знищити 18 ворожих повітряних цілей.