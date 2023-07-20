Нічна атака Одеси: є поранені та значні руйнування

Наслідки нічної атаки Одеси. Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Внаслідок нічного обстрілу Одеси зруйновано адмінбудівлю у середмісті. Окрім того, четверо людей отримали поранення.

Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Як відомо, у ніч проти 20 липня російські окупанти вдарили по складських приміщеннях, інформації про загиблих поки немає. Для цього росіяни використали ракети різного типу, зокрема "Калібри", "Іскандери" і "Онікс".

"Під час обстрілів були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки й підводний човен, який ніс чергування у Чорному морі, і стратегічна авіації з випуском ракет типу Х-22, і застосовувалися берегові ракетні комплекси, ракети типу "Онікс" і, імовірно, "Іскандер"", — розповіла Гуменюк.

Вона також додала, що загальна кількість ворожих повітряних цілей була понад два десятки.

Наслідки нічної атаки Одеси. Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Наслідки нічної атаки Одеси. Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

Наслідки нічної атаки Одеси. Фото: t.me/Bratchuk_Sergey 1 / 3

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня в Одесі близько 01:57 прозвучала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів.

Окрім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, серед них п'ятеро дітей.