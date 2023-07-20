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Ночная атака Одессы: есть раненые и значительные разрушения

20 июля 2023 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака Одессы: есть раненые и значительные разрушения
Последствия ночной атаки Одессы Фото: t.me/Bratchuk_Sergey
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ночных обстрелов Одессы разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Как известно, в ночь на 20 июля российские оккупанты ударили по складским помещениям, информации о погибших пока нет. Для этого россияне использовали ракеты разного типа, в частности "Калибры", "Искандеры" и "Оникс".

"При обстрелах были применены ракеты различного базирования, присоединялась к атаке и подлодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22, и применялись береговые ракетные комплексы, ракеты типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер"", — рассказала Гуменюк.

Она также добавила, что общее количество вражеских воздушных целей было более двух десятков.

  • Последствия ночной атаки Одессы Фото: t.me/Bratchuk_Sergey
  • Последствия ночной атаки Одессы Фото: t.me/Bratchuk_Sergey
  • Последствия ночной атаки Одессы Фото: t.me/Bratchuk_Sergey
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Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.

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