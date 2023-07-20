Наслідки ворожої атаки по Одесі вночі 19 липня. Фото: Поліція Одеської області

Вночі, 20 липня, в Одесі лунають потужні вибухи. Також вибухи лунають у Запорізькій області. Ми зібрали інформацію щодо вибухів в Одесі в цій статті станом на зараз.

Про останні дані щодо вибухів повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі вночі 20 липня

Вночі 20 липня в 02:15 стало відомо про вибухи в Одесі. Місцева влада повідомляє про роботу української ППО.

02:17:

Повідомляється про рух безпілотників у бік міста.

02:47:

Ворог застосовує балістичну зброю. Повідомляється про пуск ракет "Онікс".

Повторні вибухи в Одесі

2:54:

В Одесі знову пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога в Україні триває.

03:12:

Ворог і далі атакує Одеську область. Повідомляється про пуски крилатих ракет. За ними чутти вибухи у місті.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня ворог також атакував Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти.

Під час нічної атаки ворог випустив по Одещині ракети "Онікс", а також російська стратегічна авіація завдала удару за допомогою ракет Х-59 та Х-22. Крім того, окупанти запустили високоточні ракети типу "Калібр". Паралельно на південь росіяни випустили дрони Shahed-136.

Ми писали, що обстріл Одеси демонструє прагнення РФ послабити Захід. Втім, попри санкції, ворог продовжує використовувати озброєння, яке неможливо виготовляти без іноземних компонентів.