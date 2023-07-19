Десятки ракет та БпЛА: стало відомо, з чого РФ обстріляла Одесу

Запуск крилатих ракет. Фото: google

В ніч на 19 липня окупанти знову атакували Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти. На щастя, вдалося уникнути жертв серед мирного населення.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Під час нічної атаки ворог випустив по Одещині ракети "Онікс", а також російська стратегічна авіація завдала удару за допомогою ракет Х-59 та Х-22. Крім того, окупанти запустили високоточні ракети типу “Калібр”. Паралельно на південь росіяни випустили дрони Shahed-136.

Наслідки нічної атаки Одеси

Одна з ракет Х-59 була збита системами протиповітряної оборони біля узбережжя і впала в одному з кварталів Одеси, створивши велику вирву. Внаслыдок вибуху пошкоджено декілька будівель навколо, а троє мирних жителів отримали травми.

Росіяни спрямували ракети "Онікс" та Х-22 проти портової та критичної інфраструктури. Удари призвели до пошкоджень зернового й олійного терміналів, а також руйнування резервуарів та обладнання для завантаження, через що виникла пожежа. Рятувальники наразі працюють над приборканням пожежі, яка охопила площу понад 3000 квадратних метрів.

Також на території Одеського району були виявлені пошкодження промислового об'єкта, де постраждав один цивільний працівник. Дві складські будівлі, одна з них зберігала тютюн, а інша — феєрверки, також були уражені. Пожежники наразі працюють над приборканням пожежі, яка охопила площу понад 3000 квадратних метрів.

У небі над Одещиною було збито 8 дронів Shahed-136. Унаслідок повітряних боїв та падіння уламків постраждали туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, а також двоє мирних жителів.

Боєприпаси тй уламки ракет та дронів також спричинили пошкодження в житлових комплексах Одеси. Мінімум 6 мешканців, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися за медичною допомогою через поранення від уламків скла та інших предметів.

У мережі почали з'являтися відео нічної атаки по Одесі. Повідомляється, що у багатьох будинках вибило вікна. Мешканці знаходять уламки збитих ракет прямо у дворах.

Зазначимо, в ніч на 18 липня окупанти використали комбіновану тактику обстрілу Одеси. Для атаки загарбники використовували БпЛА та крилаті ракети типу "Калібр". Українська ППО на півдні знищила всі цілі. Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.