У скільки мільйонів доларів обійшовся РФ невдалий обстріл Одеси

Запуск крилатої ракети. Фото: google

Сьогодні вночі окупанти використали комбіновану тактику обстрілу Одеси. Для атаки загарбники використовували БпЛА та крилаті ракети типу "Калібр". Українська ППО на півдні знищила всі цілі.

Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.

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Скільки дронів та ракет було випущено по Одесі

Ворог атакував у кілька хвиль, спочатку спрямував ударні дрони для виявлення ППО, а потім крилаті ракети типу "Калібр". Загалом по Одесі було випущено 21 Shahed-136 та 6 "Калібрів".

Скільки коштувала для РФ атака по Одесі

За даними Forbes одна крилата ракета типу "Калібр" коштує 6,5 мільйонів доларів. Тим часом вартість дрону-камікадзе іранського виробництва оцінюють в приблизно 20 тисяч доларів США. Порівняно з ракетами, БпЛА досить дешеві, тому Росія може використовувати їх десятками.

Відтак запуск 6 "Калібрів" обійшовся у 39 мільйонів доларів, а 21 дрону — у 420 тисяч доларів.

Загалом РФ на невдалу атаку витратила майже 40 мільйонів доларів США, що становить 1 мільярд 470 мільйонів гривень.

Зазначимо, в ніч на 18 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, у Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Втім на бойовому чергуванні все ще перебувають два ракетоносії. Після нічної атаки на їх борту залишаються "Калібри".