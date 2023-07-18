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"Мета РФ — це голод та вбивство": Єрмак прокоментував нічний обстріл Одеси

18 липня 2023 10:46
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Анна Мурадова
Редактор
"Мета РФ — це голод та вбивство": Єрмак прокоментував нічний обстріл Одеси
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі окупанти обстріляли Одесу та Миколаїв з дронів та ракет. Тим самим загарбники намагаються вчергове маніпулювати продовольчою безпекою світу.

Про це написав на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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"Нічна атака росіян на Одесу та Миколаїв з використанням ракет та шахідів — це ще один доказ того, що країна-терорист хоче поставити під загрозу життя 400 млн людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту. Дякую Повітряним силам за ефективну роботу. Світ має розуміти, що мета РФ — це голод та вбивство людей. Їм потрібні хвилі біженців. Цим вони хочуть послабити Захід", — написав Андрій Єрмак. 

Реакція Єрмака на обстріл Одеси. Фото: скриншот
Реакція Єрмака на обстріл Одеси. Фото: скриншот

Нічна атака по Одесі

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Окупанти здійснили комбіновану масовану атаку по Одещині. Ворог атакував у кілька хвиль, спочатку спрямував ударні дрони для виявлення ППО, а потім крилаті ракети типу "Калібр".  В ОК "Південь" показали наслідки підступного удару загарбників. 

Росіяни випустили по Україні 25 "шахедів". 21 із них був знищений в небі над Одещиною, ще чотири — над Миколаївщиною. З акваторії Чорного моря по Одесі було випущено шість "Калібрів". Всі ракети були знищені, проте уламками та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. 

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