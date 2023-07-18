З’явилися перші карди наслідків обстрілу Одеси

Правоохоронці фіксують наслідки атаки. Фото: Одеська прокуратура

В ніч на 18 липня окупанти здійснили комбіновану масовану атаку по Одещині. Ворог атакував у кілька хвиль, спочатку спрямував ударні дрони для виявлення ППО, а потім крилаті ракети типу "Калібр".

В ОК "Південь" показали наслідки підступного удару загарбників.

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Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

В церкві повилітали вікна. Фото: ОК "Південь"

Уламок ракети влучив в приватний будинок. Фото: ОК "Південь"

Будівля готелю "Одеса" зазнала пошкоджень. Фото: ОК "Південь"

Уламок ракети типу "Калібр". Фото: ОК "Південь"

Внаслідок атаки постраждав ресторан. Фото: ОК "Південь"

Одесити знаходять уламки дронів та ракет по місту. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.