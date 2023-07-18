Появились первые карды последствий обстрела Одессы

Правоохранители фиксируют последствия атаки. Фото: Одесская прокуратура

В ночь на 18 июля, оккупанты совершили комбинированную массированную атаку по Одесчине. Враг атаковал в несколько волн, сначала направил ударные дроны для обнаружения ПВО, а затем крылатые ракеты типа "Калибр".

В ОК "Юг" показали последствия коварного удара захватчиков.

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Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.