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Появились первые карды последствий обстрела Одессы

18 июля 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Появились первые карды последствий обстрела Одессы
Правоохранители фиксируют последствия атаки. Фото: Одесская прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 18 июля, оккупанты совершили комбинированную массированную атаку по Одесчине. Враг атаковал в несколько волн, сначала направил ударные дроны для обнаружения ПВО, а затем крылатые ракеты типа "Калибр".

В ОК "Юг" показали последствия коварного удара захватчиков.

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Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

В церкви вылетели окна. Фото: ОК "Юг"
В церкви вылетели окна. Фото: ОК "Юг"
Обломок ракеты попал в частный дом. Фото: ОК "Юг"
Обломок ракеты попал в частный дом. Фото: ОК "Юг"
Здание отеля Одесса получило повреждения. Фото: ОК "Юг"
Обломок ракеты типа "Калибр". Фото: ОК "Юг"
Обломок ракеты типа "Калибр". Фото: ОК "Юг"
В результате атаки пострадал ресторан. Фото: ОК "Юг"
В результате атаки пострадал ресторан. Фото: ОК "Юг"
Одесситы находят обломки дронов и ракет по городу. Фото: соцсети
Одесситы находят обломки дронов и ракет по городу. Фото: соцсети

Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

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