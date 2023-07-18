Появились первые карды последствий обстрела Одессы
18 июля 2023 10:26
Правоохранители фиксируют последствия атаки. Фото: Одесская прокуратура
В ночь на 18 июля, оккупанты совершили комбинированную массированную атаку по Одесчине. Враг атаковал в несколько волн, сначала направил ударные дроны для обнаружения ПВО, а затем крылатые ракеты типа "Калибр".
В ОК "Юг" показали последствия коварного удара захватчиков.
Читайте также:
Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.
Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.