Нічна атака на Одесу: скільки ракет та дронів збила ППО

Робота сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 18 липня росіяни атакували Одесу. Українська ППО знищила шість ракет типу "Калібр" і 25 "шахедів".

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Нічна атака на Одесу 18 липня

"Вночі ворог підступно атакував південь України. Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил ППО. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість "Калібрів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що всі ракети були знищені, проте уламками та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька приватних домоволодінь. Окрім того, у власному будинку отримав поранення літній чоловік, його госпіталізували.

Обстріли "шахедами"

Також загарбники випустили по Україні 25 "шахедів". 21 із них був знищений в небі над Одещиною, ще чотири — над Миколаївщиною.

Відомо, що в Миколаєві відбулося влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно погасили, обійшлося без постраждалих.

Окрім того, українські оборонці неба "відмінусували" ще один російський БпЛА над Дніпропетровщиною.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон.