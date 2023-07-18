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Ночная атака на Одессу: сколько ракет и дронов сбило ПВО

18 июля 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака на Одессу: сколько ракет и дронов сбило ПВО
Работа сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 18 июля россияне атаковали Одессу. Украинская ПВО уничтожила шесть ракет типа "Калибр" и 25 "шахедов".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Ночью враг коварно атаковал юг Украины. Несколько волн ударных дронов были направлены на обнаружение и истощение сил ПВО. А затем из акватории Черного моря по Одессе выпущено шесть "Калибров"", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все ракеты были уничтожены, однако обломками и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. Кроме того, в собственном доме получил ранение пожилой мужчина, его госпитализировали.

Обстрелы "шахедами"

Также захватчики выпустили по Украине 25 "шахедов". 21 из них был уничтожен в небе над Одесской областью, еще четыре над Николаевской.

Известно, что в Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушен, обошлось без пострадавших.

Кроме того, украинские защитники неба "отминусовали" еще один российский БпЛА над Днепропетровской областью.

Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.

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