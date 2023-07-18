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"Цель РФ — это голод и убийство": Ермак прокомментировал ночной обстрел Одессы

18 июля 2023 10:46
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Цель РФ — это голод и убийство": Ермак прокомментировал ночной обстрел Одессы
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью оккупанты обстреляли Одессу и Николаев из дронов и ракет. Тем самым захватчики пытаются в очередной раз манипулировать продовольственной безопасностью мира.

Об этом написал на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахидов — это еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта. Благодарю Воздушные силы за эффективную работу. Мир должен понимать, что цель РФ — голод и убийство людей. Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад", — написал Андрей Ермак.

Реакция Ермака на обстрелы Одессы. Фото: скриншот
Реакция Ермака на обстрелы Одессы. Фото: скриншот

Ночная атака по Одессе

Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Оккупанты совершили комбинированную массированную атаку по Одесчине. Враг атаковал в несколько волн, сначала направил ударные дроны для обнаружения ПВО, а затем крылатые ракеты типа "Калибр". В ОК "Юг" показали последствия коварного удара захватчиков.

Россияне выпустили по Украине 25 "шахедов". 21 из них был уничтожен в небе над Одесчиной, еще четыре над Николаевской областью. Из акватории Черного моря по Одессе было выпущено шесть "Калибров". Все ракеты были уничтожены, однако обломками и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений.

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