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Во сколько миллионов долларов обошелся РФ неудачный обстрел Одессы

18 июля 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Во сколько миллионов долларов обошелся РФ неудачный обстрел Одессы
Запуск крылатой ракеты. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью оккупанты использовали комбинированную тактику обстрела Одессы. Для атаки захватчики использовали БПЛА и крылатые ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО на юге уничтожила все цели.

Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

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Враг атаковал в несколько волн, сначала направил ударные дроны для обнаружения ПВО, а затем крылатые ракеты типа "Калибр". Всего по Одессе было выпущено 21 Shahed-136 и 6 "Калибров".

Сколько стоила для РФ атака по Одессе

По данным Forbes одна крылатая ракета типа "Калибр" стоит 6,5 миллиона долларов. Между тем стоимость дрона-камикадзе иранского производства оценивается примерно в 20 тысяч долларов США. По сравнению с ракетами, БПЛА достаточно дешевы, поэтому Россия может использовать их десятками.

Следовательно, запуск 6 "Калибров" обошелся в 39 миллионов долларов, а 21 дрона — в 420 тысяч долларов.

Всего РФ на неудачную атаку потратила около 40 миллионов долларов США, что составляет 1 миллиард 470 миллионов гривен.

Отметим, в ночь на 18 июля во время обстрела Одесчины оккупанты в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.

Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Впрочем, на боевом дежурстве все еще находятся два ракетоносителя. После ночной атаки на их борту остаются "Калибры".

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