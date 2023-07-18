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Одеська прокуратура почала розслідування нічної атаки росіян

18 липня 2023 11:12
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеська прокуратура почала розслідування нічної атаки росіян
Прокурори фіксують наслідки нічної атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 18 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За попередніми даними, внаслідок нападу ворожих сил 74-річний чоловік отримав численні поранення та був госпіталізований до лікарні. Крім того, було зафіксовано пошкодження об'єктів портової інфраструктури та кількох приватних будинків.

Уламок "Калібру" впав на будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Попереднє розслідування показує, що обстріли були здійснені за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет типу "Калібр". Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами встановлюють наслідки цієї атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 11 липня російські окупаційні війська атакували за допомогою дронів південні території України. Таким чином окупанти намагалися знищити зерновий термінал на Одещині. 

Зазначимо, в контексті перемовин про продовження дії "зернової угоди" окупанти вдались до провокативної атаки. Обстріл Одещини був спрямований на демонстрування того, що Україна не здатна забезпечити безпеку портів. 

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