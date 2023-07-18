Одеська прокуратура почала розслідування нічної атаки росіян
В ніч на 18 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Нічна атака по Одесі
За попередніми даними, внаслідок нападу ворожих сил 74-річний чоловік отримав численні поранення та був госпіталізований до лікарні. Крім того, було зафіксовано пошкодження об'єктів портової інфраструктури та кількох приватних будинків.
Попереднє розслідування показує, що обстріли були здійснені за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та ракет типу "Калібр". Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами встановлюють наслідки цієї атаки.
Нагадаємо, у ніч проти 11 липня російські окупаційні війська атакували за допомогою дронів південні території України. Таким чином окупанти намагалися знищити зерновий термінал на Одещині.
Зазначимо, в контексті перемовин про продовження дії "зернової угоди" окупанти вдались до провокативної атаки. Обстріл Одещини був спрямований на демонстрування того, що Україна не здатна забезпечити безпеку портів.