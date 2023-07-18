Одесская прокуратура начала расследование ночной атаки россиян
В ночь на 18 июля во время обстрела Одесчины оккупанты в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Ночная атака по Одессе
По предварительным данным, в результате нападения вражеских сил 74-летний мужчина получил многочисленные ранения и был госпитализирован в больницу. Кроме того, были зафиксированы повреждения объектов портовой инфраструктуры и нескольких частных домов.
Предварительное расследование показывает, что обстрелы были произведены с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и ракет типа "Калибр". Прокуроры совместно с другими правоохранительными органами устанавливают последствия атаки.
Напомним, в ночь на 11 июля российские оккупационные войска атаковали с помощью дронов южные территории Украины. Таким образом, оккупанты пытались уничтожить зерновой терминал в Одесской области.
Отметим, в контексте переговоров о продолжении действия "зернового соглашения" оккупанты прибегли к провокативной атаке. Обстрел Одесской области был направлен на демонстрацию того, что Украина не способна обеспечить безопасность портов.