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"Ця провокаційна атака ворогу не вдалася": Гуменюк про обстріл Одещини

11 липня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Ця провокаційна атака ворогу не вдалася": Гуменюк про обстріл Одещини
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В контексті перемовин про продовження дії "зернової угоди", окупанти вдались до провокативної атаки. Сьогоднішній обстріл Одещини був спрямований на демонстрування того, що Україна нездатна забезпечити безпеку портів. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Цілком очевидно, що спрямована атака була якраз зорієнтована на портовий напрямок, на термінали. Це абсолютно зрозуміло та символічно, як для ворога з яким ми маємо справу. Шантажуючи припинення “зернової угоди” вони намагаються чинити і такий тиск натякаючи на нездатність забезпечити безпекову складову, те що вимагає угода від українських сил оборони", — зазначила Наталя Гуменюк.  

Речниця ОК "Південь", додала що Сили оборони довели свою влучність. 22 дрони було знищено.

"Два влучання — це співвідношення досить невелике. Те, ще уламками було пошкоджено деяку частину терміналів та сталося загоряння — не критично, та й пожежу швидко ліквідували", — додала Наталя Гуменюк.

Більше про обстріл Одещини 

У ніч проти 11 липня російські окупаційні війська атакували за допомогою дронів на південні території України. Таким чином, окупанти намагалися знищити зерновий термінал на Одещині.

За словами Кіпера, з акваторії Чорного моря вороги запустили серію ударних безпілотників моделі "Shahed-136". При цьому оборонні сили протиповітряної оборони успішно відбили ворожу спробу атаки на зерновий термінал одного з портів Одеської області.

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