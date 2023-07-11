Вибухи в Одесі вночі, 11 липня

Збитий вородий безпілотник. Фото: соцмережі

Вночі, 11 липня, в Одесі чути потужні вибухи. Також в Україні лунає сигнал повітряної тривоги. Це вже вдруге за ніч.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Потужні вибухи в Одесі 11 липня

За інформацією моніторингових каналів, 8 мопедів рухаються на Одеську область, абсолютно всі з моря летять. За попередньою інформацією, вже є збиття. Будь ласка, перебувайте у безпеці.

Нагадаємо, вранці 10 липня у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт чотирьох винищувачів РФ. У зв'язку із цим у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що в Україні 10 липня було оголошено повітряну тривогу в кількох областях України. Тривога лунала у 12 областях України.