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Взрывы в Одессе: атака беспилотников

11 июля 2023 02:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одессе ночью, 11 июля
Сбитый вражеский беспилотник. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 11 июля, в Одессе слышны мощные взрывы. Также в Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Это уже второй раз за ночь.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По информации мониторинговых каналов, 8 мопедов двигаются на Одесскую область, абсолютно все из моря улетают. По предварительной информации, уже есть ущерб. Пожалуйста, находитесь в безопасности.

Напомним, утром 10 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В этой связи во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что в Украине 10 июля была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. Тревога звучала в 12 областях Украины.

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