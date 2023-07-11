Взрывы в Одессе ночью, 11 июля

Сбитый вражеский беспилотник. Фото: соцсети

Ночью, 11 июля, в Одессе слышны мощные взрывы. Также в Украине раздается сигнал воздушной тревоги. Это уже второй раз за ночь.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По информации мониторинговых каналов, 8 мопедов двигаются на Одесскую область, абсолютно все из моря улетают. По предварительной информации, уже есть ущерб. Пожалуйста, находитесь в безопасности.

Напомним, утром 10 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксирован взлет четырех истребителей РФ. В этой связи во многих областях Украины объявили воздушную тревогу.

Также мы писали, что в Украине 10 июля была объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины. Тревога звучала в 12 областях Украины.