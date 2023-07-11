"Эта провокационная атака врагу не удалась": Гуменюк об обстреле Одесчины

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В контексте переговоров о продолжении действия "зернового соглашения" оккупанты прибегли к провокационной атаке. Сегодняшний обстрел Одесчины был направлен на демонстрирование того, что Украина не в состоянии обеспечить безопасность портов.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Совершенно очевидно, что направленная атака была как раз ориентирована на портовое направление, на терминалы. Это абсолютно понятно и символично, как для врага с которым мы имеем дело. Шантажируя прекращение "зернового соглашения" они пытаются оказывать и такое давление намекая на неспособность обеспечить составляющую безопасность, то, что требует соглашение от украинских сил обороны", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг", добавила что Силы обороны доказали свою точность. 22 дрона были уничтожены.

"Два попадания — это соотношение достаточно небольшое. То, что еще обломками была повреждена некоторая часть терминалов и произошло возгорание — не критично, да и пожар быстро ликвидировали", — добавила Наталья Гуменюк.

Больше об обстреле Одесчины

В ночь на 11 июля российские оккупационные войска атаковали с помощью дронов на южные территории Украины. Таким образом, оккупанты пытались уничтожить зерновой терминал в Одесской области.

По словам Кипера, из акватории Черного моря враги запустили серию ударных беспилотников модели "Shahed-136". При этом оборонные силы противовоздушной обороны успешно отразили вражескую попытку атаки на зерновой терминал одного из портов Одесской области.