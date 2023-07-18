Загроза з Чорного моря: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

Запуск ракети з корабля. Фото: google

У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Втім на бойовому чергуванні все ще перебувають два ракетоносії. Після нічної атаки на їх борту залишаються "Калібри".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 6 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 16 ракет.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно лише 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня окупанти здійснили комбіновану масовану атаку по Одещині. Ворог атакував у кілька хвиль, спочатку спрямував ударні дрони для виявлення ППО, а потім крилаті ракети типу "Калібр".

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