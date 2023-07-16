Росіяни почали фарбувати кораблі у чорний колір

Кораблі на рейді. Фото: росЗМІ

Армія окупантів почала фарбувати військові кораблі у чорний колір. Таким чином їх буде важче побачити вночі.

Про це повідомив в етері телемарафону речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, росіяни зафарбовують передні та задні частини кораблів аби було важче визначити тип корабля.

"Є таке прислів’я: "Дурень думкою багатіє". Це про цю ситуацію. Ці методи були використані ще у Другу світову війну. Як це їм допоможе? Побачимо згодом", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Вибухи у Севастополі 16 липня

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що безпілотники атакують місто над морем у районі Херсонесу, у районі Севастопольської бухти та Балаклави. Вчора, 15 липня, у західній частині тимчасово окупованого Севастополя також було чути вибухи, колаборанти повідомляли про роботу ППО.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

Нагадаємо, тим часом у Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога. Росіяни можуть готувати чергову масовану атаку по містах України, тому у разі оголошення повітряної тривоги варто пройти до укриття.