Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кораблі РФ знову у Чорному морі: скільки ракетоносіїв на чергуванні arrow

Кораблі РФ знову у Чорному морі: скільки ракетоносіїв на чергуванні

15 липня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносії РФ знову на чергуванні
Ракетоносій у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни продовжують нарощувати силу, залишаючи значну присутність  у Чорному морі. Ворог може готувати черговий удар "Калібрами" по території України, тому не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет;
  • в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі — 8 ворожих кораблів.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши:

  • 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed;
  • 1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

"В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів", — йдеться в повідомленні Повітряних Сил.

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Також Сили оборони України продовжують відтісняти російських окупантів на флангах навколо Бахмута. На інших донецьких напрямках українська армія тримає оборону.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня окупанти вкотре обстріляли Україну, використовуючи БпЛА. Частина "шахедів" була направлена по Одеській області, втім, сили ППО відбили ворожу атаку. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз