Ракетоносії РФ знову на чергуванні

Ракетоносій у морі. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують нарощувати силу, залишаючи значну присутність у Чорному морі. Ворог може готувати черговий удар "Калібрами" по території України, тому не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 8 ворожих кораблів.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши:

17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed;

1 зенітну керовану ракету із ЗРК С-300.

"В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 "шахедів", — йдеться в повідомленні Повітряних Сил.

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Також Сили оборони України продовжують відтісняти російських окупантів на флангах навколо Бахмута. На інших донецьких напрямках українська армія тримає оборону.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня окупанти вкотре обстріляли Україну, використовуючи БпЛА. Частина "шахедів" була направлена по Одеській області, втім, сили ППО відбили ворожу атаку.