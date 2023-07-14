Масований обстріл: скільки "шахедів" збили над Одещиною

Дрон "Shahed-136". Фото: google

В ніч на 14 липня окупанти вкотре обстріляли Україну використовуючи БпЛА. Частина "шахедів" була направлена по Одеській області, втім сили ППО відбили ворожу атаку.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Вночі ворог під прикриттям складних погодних умов — шторму й грози — атакував південь України кількома хвилями ударних безпілотників. Над Одещиною силами протиповітряної оборони різних підрозділів Сил оборони знищено 8 "Shahed-136", над Миколаївщиною — 2, над Дніпропетровщиною — 6", — йдеться в повідомленні.

Загалом з 17 запущених ударних безпілотників-камікадзе по Україні підрозділами Сил оборони було знищено 16. Детальніше про успішну роботу ППО читайте в матеріалі.

Нагадаємо, що один російський безпілотник долетів до Кривого Рогу. Внаслідок удару дрону-камікадзе було пошкоджене комунальне підприємство. Одна адмінбудівля на території підприємства повністю знищена, ще три — частково. Пошкоджена спеціальна техніка підприємства. Був поранений 56-річний місцевий мешканець.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 14 липня.