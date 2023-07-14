Масований обстріл: скільки "шахедів" збили над Одещиною
В ніч на 14 липня окупанти вкотре обстріляли Україну використовуючи БпЛА. Частина "шахедів" була направлена по Одеській області, втім сили ППО відбили ворожу атаку.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Скільки дронів збили
"Вночі ворог під прикриттям складних погодних умов — шторму й грози — атакував південь України кількома хвилями ударних безпілотників. Над Одещиною силами протиповітряної оборони різних підрозділів Сил оборони знищено 8 "Shahed-136", над Миколаївщиною — 2, над Дніпропетровщиною — 6", — йдеться в повідомленні.
Загалом з 17 запущених ударних безпілотників-камікадзе по Україні підрозділами Сил оборони було знищено 16. Детальніше про успішну роботу ППО читайте в матеріалі.
Нагадаємо, що один російський безпілотник долетів до Кривого Рогу. Внаслідок удару дрону-камікадзе було пошкоджене комунальне підприємство. Одна адмінбудівля на території підприємства повністю знищена, ще три — частково. Пошкоджена спеціальна техніка підприємства. Був поранений 56-річний місцевий мешканець.
Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 14 липня.