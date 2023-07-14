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Массированный обстрел: сколько "шахедов" сбили над Одесчиной

14 июля 2023 10:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Массированный обстрел: сколько "шахедов" сбили над Одесчиной
Дрон "Shahed-136". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 14 июля кафиры в очередной раз обстреляли Украину используя БпЛА. Часть "шахедов" была направлена по Одесской области, впрочем, силы ПВО отбили вражескую атаку.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Ночью враг под прикрытием сложных погодных условий - шторма и грозы - атаковал юг Украины несколькими волнами ударных беспилотников. Над Одесчиной силами противовоздушной обороны разных подразделений Сил обороны уничтожено 8 "Shahed-136", над Николаевщиной — 2, над Днепропетровщиной — 6" говорится в сообщении.

В общей сложности из 17 запущенных ударных беспилотников-камикадзе по Украине подразделениями Сил обороны было уничтожено 16. Подробнее об успешной работе ПВО читайте в материале.

Напомним, что один российский беспилотник долетел до Кривого Рога. В результате удара дрона-камикадзе было повреждено коммунальное предприятие. Одно админздание на территории предприятия полностью уничтожено, еще три частично. Повреждена специальная техника предприятия. Был ранен 56-летний местный житель.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июля.

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