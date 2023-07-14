Массированный обстрел: сколько "шахедов" сбили над Одесчиной
В ночь на 14 июля кафиры в очередной раз обстреляли Украину используя БпЛА. Часть "шахедов" была направлена по Одесской области, впрочем, силы ПВО отбили вражескую атаку.
Об этом сообщает ОК "Юг".
Сколько дронов сбили
"Ночью враг под прикрытием сложных погодных условий - шторма и грозы - атаковал юг Украины несколькими волнами ударных беспилотников. Над Одесчиной силами противовоздушной обороны разных подразделений Сил обороны уничтожено 8 "Shahed-136", над Николаевщиной — 2, над Днепропетровщиной — 6" говорится в сообщении.
В общей сложности из 17 запущенных ударных беспилотников-камикадзе по Украине подразделениями Сил обороны было уничтожено 16. Подробнее об успешной работе ПВО читайте в материале.
Напомним, что один российский беспилотник долетел до Кривого Рога. В результате удара дрона-камикадзе было повреждено коммунальное предприятие. Одно админздание на территории предприятия полностью уничтожено, еще три частично. Повреждена специальная техника предприятия. Был ранен 56-летний местный житель.
Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 14 июля.