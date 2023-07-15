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Корабли РФ снова в Черном море: сколько ракетоносителей на дежурстве

15 июля 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ракетоносители РФ снова на дежурстве
Ракетоноситель в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне продолжают наращивать силу в Черном море, оставляя присутствие в Черном море. Враг может готовить очередной удар "Калибрамы" по территории Украины, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;
  • в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 8 вражеских кораблей.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив:

  • 17 беспилотников иранского производства типа Shahed;
  • 1 зенитная управляемая ракета с ЗРК С-300.

"В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов"", — говорится в сообщении Воздушных Сил.

Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Также Силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.

Напомним, в ночь на 14 июля оккупанты в очередной раз обстреляли Украину, используя БпЛА. Часть "шахедов" была направлена по Одесской области, впрочем, силы ПВО отразили вражескую атаку.

 

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