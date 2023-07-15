Ракетоносители РФ снова на дежурстве

Корабли РФ снова в Черном море: сколько ракетоносителей на дежурстве
Россияне продолжают наращивать силу в Черном море, оставляя присутствие в Черном море. Враг может готовить очередной удар "Калибрамы" по территории Украины, поэтому не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;
- в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 8 вражеских кораблей.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив:
- 17 беспилотников иранского производства типа Shahed;
- 1 зенитная управляемая ракета с ЗРК С-300.
"В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 16 "шахедов"", — говорится в сообщении Воздушных Сил.
Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Также Силы обороны Украины продолжают оттеснять российских оккупантов на флангах вокруг Бахмута. В других донецких направлениях украинская армия держит оборону.
Напомним, в ночь на 14 июля оккупанты в очередной раз обстреляли Украину, используя БпЛА. Часть "шахедов" была направлена по Одесской области, впрочем, силы ПВО отразили вражескую атаку.