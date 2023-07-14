В Чорному морі зросла кількість кораблів РФ: скільки "Калібрів"

Військовий корабель. Фото: google

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Серед них окупанти вивели на бойове чергування підводний та надводний ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 8 ворожих кораблів;

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня окупанти вкотре обстріляли Україну, використовуючи БпЛА. Частина "шахедів" була направлена по Одеській області, втім, сили ППО відбили ворожу атаку.