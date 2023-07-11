В Чорному морі підводний корабель РФ: скільки "Калібрів" на борту

Підводний ракетоносій. Фото: google

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Окупанти вивели на бойове чергування підводний ракетоносій.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр". Згодом активізувалась і ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується", — зазначив Владислав Назаров.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Нагадаємо, вдень, 11 липня, в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Зазначимо, в контексті перемовин про продовження дії "зернової угоди" окупанти вдались до провокативної атаки. Сьогоднішній обстріл Одещини був спрямований на демонстрування того, що Україна нездатна забезпечити безпеку портів.