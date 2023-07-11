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В Чорному морі підводний корабель РФ: скільки "Калібрів" на борту

11 липня 2023 15:53
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Чорному морі підводний корабель РФ: скільки "Калібрів" на борту
Підводний ракетоносій. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Окупанти вивели на бойове чергування підводний ракетоносій.

 Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр".  Згодом активізувалась і ворожа авіація.  Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується", — зазначив Владислав Назаров. 

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. 

Нагадаємо, вдень, 11 липня, в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Зазначимо, в контексті перемовин про продовження дії "зернової угоди" окупанти вдались до провокативної атаки. Сьогоднішній обстріл Одещини був спрямований на демонстрування того, що Україна нездатна забезпечити безпеку портів.

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