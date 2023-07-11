В Чорному морі підводний корабель РФ: скільки "Калібрів" на борту
В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Окупанти вивели на бойове чергування підводний ракетоносій.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр". Згодом активізувалась і ворожа авіація. Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно. Рівень ракетної загрози явно підвищується", — зазначив Владислав Назаров.
Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко й оперативно. Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.
Нагадаємо, вдень, 11 липня, в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Зазначимо, в контексті перемовин про продовження дії "зернової угоди" окупанти вдались до провокативної атаки. Сьогоднішній обстріл Одещини був спрямований на демонстрування того, що Україна нездатна забезпечити безпеку портів.