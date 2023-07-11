В Черном море подводный корабль РФ: сколько "Калибров" на борту
В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Оккупанты вывели на боевое дежурство подводный ракетоноситель.
Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
"В Черное море враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Впоследствии активизировалась и вражеская авиация. Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы", — отметил Владислав Назаров.
Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно. Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.
Напомним, днем, 11 июля, в России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Отметим, в контексте переговоров о продолжении действия "зернового соглашения" оккупанты прибегли к провокационной атаке. Сегодняшний обстрел Одесчины был направлен на демонстрирование того, что Украина не в состоянии обеспечить безопасность портов.