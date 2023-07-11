В Черном море подводный корабль РФ: сколько "Калибров" на борту

Подводный ракетоноситель. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Оккупанты вывели на боевое дежурство подводный ракетоноситель.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"В Черное море враг вывел на боевое дежурство подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами типа "Калибр". Впоследствии активизировалась и вражеская авиация. Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно. Уровень ракетной угрозы", — отметил Владислав Назаров.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно. Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Напомним, днем, 11 июля, в России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Отметим, в контексте переговоров о продолжении действия "зернового соглашения" оккупанты прибегли к провокационной атаке. Сегодняшний обстрел Одесчины был направлен на демонстрирование того, что Украина не в состоянии обеспечить безопасность портов.