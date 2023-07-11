В Чорному морі зменшилась кількість кораблів: яка загроза станом на тепер
В Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Окупанти тримають всі ракетоносії в пунктах базування. Можливо ворог їх споряджує. Слід пам’ятати, що ситуація може змінитись всього за 2–3 години.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожих кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр";
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 8 ворожих кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр";
Зазвичай, РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельні угруповання.
Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв, ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож імовірність ракетних ударів залишається високою.
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