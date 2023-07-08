Попри шторм загроза не минула: скільки кораблів РФ у Чорному морі

Військовий корабель. Фото: google

В Чорному морі зменшилась кількість ворожих ракетоносіїв. Окупанти завели всі ракетоносії до пунктів базування, втім ситуація може змінитись за кілька годин.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів серед яких немає носів крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазвичай, РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 8 липня.