В Черном море выросло количество кораблей РФ: сколько "Калибров"

Военный корабль. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 8 вражеских кораблей;

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в ночь на 14 июля оккупанты в очередной раз обстреляли Украину, используя БпЛА. Часть "шахедов" была направлена по Одесской области, впрочем, силы ПВО отразили вражескую атаку.