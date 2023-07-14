Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черном море выросло количество кораблей РФ: сколько "Калибров" arrow

В Черном море выросло количество кораблей РФ: сколько "Калибров"

14 июля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Черном море выросло количество кораблей РФ: сколько "Калибров"
Военный корабль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;
  • в Азовском море находится 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 8 вражеских кораблей;

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в ночь на 14 июля оккупанты в очередной раз обстреляли Украину, используя БпЛА. Часть "шахедов" была направлена по Одесской области, впрочем, силы ПВО отразили вражескую атаку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Коррупция, зарплаты военным, контрабанда и бэк-офисы. Большое интервью с Ярославом Железняком

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз