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Ночная маскировка: россияне начали красить корабли в черный цвет

16 июля 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне начали окрашивать корабли в черный цвет
Корабли на рейде. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Армия оккупантов начала красить военные корабли в черный цвет. Таким образом их будет труднее увидеть ночью.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, россияне окрашивают передние и задние части кораблей, чтобы было труднее определить тип корабля.

"Есть такая пословица: "Дурень думкою багатіє". Это про этой ситуацию. Эти методы были использованы еще во Вторую мировую войну. Как это им поможет? Посмотрим впоследствии", — отметил спикер ВМС ВСУ.

Взрывы в Севастополе 16 июля

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что беспилотники атакуют город над морем в районе Херсонеса, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. Вчера, 15 июля, в западной части временно оккупированного Севастополя также были слышны взрывы, коллаборанты сообщали о работе ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских окупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

Напомним, между тем в Черном море увеличилась корабельная группировка врага. Россияне могут готовить очередную массированную атаку по городам Украины, поэтому в случае объявления воздушной тревоги следует пройти к укрытию.

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