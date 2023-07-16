Кількість ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Ворожий корабель у морі. Фото: росЗМІ

У Чорному морі збільшилося корабельне угрупування ворога. Росіяни можуть готувати чергову масовану атаку по містах України, тому у разі оголошення повітряної тривоги варто пройти до укриття.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 11 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет;

в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 8 ворожих кораблів, серед яких 1 ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" складає 16 ракет.

Ситуація на фронті

Відомо, що впродовж 15 червня ЗСУ провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках фронту і досягли "обмежених успіхів". Зокрема, біля Андріївки, що за 10 км на південь від Бахмута, і перетнули річку Сіверський Донець у цьому районі.

Окрім цього, Сили оборони здійснили обмежене просування в районі адмінкордону на заході Донецької та східної частини Запорізької областей. А саме на південний захід від Великої Новосілки та на заході Запоріжжя — на північний схід від Роботиного.

В той час російські блогери кажуть, що російські війська перекидають свої сили в Бахмут.

Нагадаємо, в Одесі планують відкрити комунальний хаб для ветеранів війни. Він матиме назву "Сервісний офіс" та обслуговуватиметься з бюджету міста.