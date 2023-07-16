Количество ракетоносителей РФ в Черном море

Вражеский корабль в море. Фото: росСМИ

В Черном море увеличилась корабельная группировка врага. Россияне могут готовить очередную массированную атаку по городам Украины, поэтому в случае объявления воздушной тревоги следует пройти до укрытия.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет;

в Азовском море находится 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 1 ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" составляет 16 ракет.

Ситуация на фронте

Известно, что 15 июня ВСУ провели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях фронта и достигли "ограниченных успехов". В частности, возле Андреевки, в 10 км южнее Бахмута, и пересекли реку Северский Донец в этом районе.

Кроме того, Силы обороны осуществили ограниченное продвижение в районе админграницы на западе Донецкой и восточной части Запорожской областей. А именно юго-западнее Великой Новоселки и западнее Запорожья — северо-восточнее Роботиного.

В то время российские блоггеры говорят, что российские войска опрокидывают свои силы в Бахмут.

Напомним, в Одессе планируют открыть коммунальный хаб для ветеранов войны. Он будет называться "Сервисный офис" и будет обслуживаться из бюджета города.