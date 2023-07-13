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На Одещині планують створити медичний хаб, який забезпечуватиме чотири області

13 липня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині планують створити медичний хаб, який забезпечуватиме чотири області
Оздоровлення в одеському санаторії. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В області планують створити хаб, який забезпечуватиме комплексну систему медичних послуг для мешканців Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Вже розроблено кілька інвестиційних проєктів щодо модернізації санаторно-курортних закладів, що будуть функціонувати в рамках цього хабу.

Про це повідомила заступник директора Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології МОЗ України Тетяна Безверхнюк.

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Зазначається, що Одеська область має унікальну сукупність природних лікувальних ресурсів. За словами Тетяни Безверхнюк, у регіоні знаходиться 95 джерел та родовищ унікальних лікувальних та столових мінеральних вод, які успішно використовуються для лікування та реабілітації протягом понад 50 років. Крім того, Одеська область має близько 300 кілометрів чудового морського узбережжя.

Фахівець також згадала про Куяльницький лиман, який славиться своїми лікувальними грязями, а також про курорт Сергіївку.

"На ньому є лікувальні грязі, мінеральні води, морське узбережжя, унікальна сукупність природних лікувальних факторів. Ще 10 років тому це був найкращий в Україні дитячий курорт", — розповіла Тетяна Безверхнюк.

На цей час в Одеському регіоні функціонують 30 санаторно-курортних закладів, з яких два уклали контракти з національною службою охорони здоров’я на надання безплатних послуг з реабілітації військових та цивільного населення.

Нагадаємо, на Київщині відбулась партнерська зустріч "Сучасні тенденції в організації шкільного харчування". На ній заступник голови Одеської ОДА Роман Григоришин та директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак відзвітували першій леді про успіхи в реалізації кулінарного хабу в Одеській області. 

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