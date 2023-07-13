В Одесской области планируют создать медицинский хаб, который будет обеспечивать четыре области

Оздоровление в одесском санатории. Фото: google

В области планируют создать хаб, обеспечивающий комплексную систему медицинских услуг для жителей Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. Уже разработано несколько инвестиционных проектов по модернизации санаторно-курортных заведений, которые будут функционировать в рамках этого хаба.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского научно-исследовательского института медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Татьяна Безверхнюк.

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Почему именно Одесчина станет местом для хаба

Отмечается, что у Одесской области уникальная совокупность природных лечебных ресурсов. По словам Татьяны Безверхнюк, в регионе находится 95 источников и месторождений уникальных лечебных и столовых минеральных вод, которые успешно используются для лечения и реабилитации более 50 лет. Кроме того, Одесская область имеет около 300 километров отличного морского побережья.

Специалист также вспомнила о Куяльницком лимане, который славится своими лечебными грязями, а также о курорте Сергеевка.

"На нем есть лечебные грязи, минеральные воды, морское побережье, уникальная совокупность природных лечебных факторов. Еще 10 лет назад это был лучший в Украине детский курорт", — рассказала Татьяна Безверхнюк.

В настоящее время в Одесском регионе функционируют 30 санаторно-курортных учреждений, из которых два заключили контракты с национальной службой здравоохранения на предоставление бесплатных услуг по реабилитации военных и гражданского населения.

Напомним, в Киевской области состоялась партнерская встреча "Современные тенденции в организации школьного питания". На ней заместитель председателя Одесской ОГА Роман Григоришин и директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак отчитались первой леде об успехах в реализации кулинарного хаба в Одесской области.