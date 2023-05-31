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За ініціативи Зеленської на Одещині з'явиться кулінарний хаб

31 травня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За ініціативи Зеленської на Одещині з'явиться кулінарний хаб
Олена Зеленська на зустрічі про організацію шкільного харчування. Фото: Одеська ОДА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Київщині відбулась партнерська зустріч "Сучасні тенденції в організації шкільного харчування". На ній заступник голови Одеської ОДА Роман Григоришин та директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак відзвітували першій леді про успіхи в реалізації кулінарного хабу в Одеській області. 

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Під час практичної частини зустрічі делегація з Одеської області мала можливість ознайомитися з умовами та роботою кулінарного хабу Бориспільського професійного ліцею. Вони також зустрілися з майбутніми "агентами змін", які будуть навчати шкільних кухарів, і ознайомилися з програмою навчання.

Делегація побачила умови та роботу Кулінарного хабу Бориспільського професійного ліцею. Фото: Одеська ОДА
Делегація побачила умови та роботу кулінарного хабу Бориспільського професійного ліцею. Фото: Одеська ОДА

Під час зустрічі першій леді розповіли про успіхи в реалізації кулінарного хабу в Одеській області. Зараз існують всі підстави вважати, що до кінця червня буде відкритий подібний хаб в одному з професійно-технічних навчальних закладів Одещини. 

Партнерська зустріч "Сучасні тенденції в організації шкільного харчування". Фото: Одеська ОДА
Партнерська зустріч "Сучасні тенденції в організації шкільного харчування". Фото: Одеська ОДА

Це стало можливим завдяки проєкту School Chef's Training Hubs Development, який починає свою реалізацію просто зараз. Цей проєкт охоплює три пілотні області: Полтавську, Тернопільську та Одеську, і його метою є розвиток кулінарних хабів та підготовка фахівців, які принесуть необхідні зміни у сферу шкільного харчування.

Нагадаємо, 9 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, де мала низку зустрічей, зокрема з першою леді Оленою Зеленською. Під час зустрічі обговорили питання психологічної реабілітації українських дітей.

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