За ініціативи Зеленської на Одещині з'явиться кулінарний хаб

Олена Зеленська на зустрічі про організацію шкільного харчування. Фото: Одеська ОДА

На Київщині відбулась партнерська зустріч "Сучасні тенденції в організації шкільного харчування". На ній заступник голови Одеської ОДА Роман Григоришин та директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак відзвітували першій леді про успіхи в реалізації кулінарного хабу в Одеській області.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

Читайте також:

Під час практичної частини зустрічі делегація з Одеської області мала можливість ознайомитися з умовами та роботою кулінарного хабу Бориспільського професійного ліцею. Вони також зустрілися з майбутніми "агентами змін", які будуть навчати шкільних кухарів, і ознайомилися з програмою навчання.

Делегація побачила умови та роботу кулінарного хабу Бориспільського професійного ліцею. Фото: Одеська ОДА

Під час зустрічі першій леді розповіли про успіхи в реалізації кулінарного хабу в Одеській області. Зараз існують всі підстави вважати, що до кінця червня буде відкритий подібний хаб в одному з професійно-технічних навчальних закладів Одещини.

Партнерська зустріч "Сучасні тенденції в організації шкільного харчування". Фото: Одеська ОДА

Це стало можливим завдяки проєкту School Chef's Training Hubs Development, який починає свою реалізацію просто зараз. Цей проєкт охоплює три пілотні області: Полтавську, Тернопільську та Одеську, і його метою є розвиток кулінарних хабів та підготовка фахівців, які принесуть необхідні зміни у сферу шкільного харчування.

Нагадаємо, 9 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, де мала низку зустрічей, зокрема з першою леді Оленою Зеленською. Під час зустрічі обговорили питання психологічної реабілітації українських дітей.