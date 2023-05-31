По инициативе Зеленской в Одесской области появится кулинарный хаб

Елена Зеленская на встрече об организации школьного питания. Фото: Одесская ОГА

В Киевской области состоялась партнерская встреча "Современные тенденции в организации школьного питания". На ней заместитель председателя Одесской ОГА Роман Григоришин и директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак отчитались первой леди об успехах в реализации кулинарного хаба в Одесской области.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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В ходе практической части встречи делегация из Одесской области имела возможность ознакомиться с условиями и работой кулинарного хаба Бориспольского профессионального лицея. Они также встретились с будущими "агентами перемен", которые будут обучать школьных поваров, и ознакомились с программой обучения.

Делегация увидела условия и работу кулинарного хаба Бориспольского профессионального лицея. Фото: Одесская ОГА

В ходе встречи первой леди рассказали об успехах в реализации кулинарного хаба в Одесской области. Сейчас есть все основания полагать, что до конца июня будет открыт подобный хаб в одном из профессионально-технических учебных заведений Одесчины.

Партнерская встреча "Современные тенденции в организации школьного питания". Фото: Одесская ОГА

Это стало возможным благодаря проекту School Chef's Training Hubs Development, который начинает свою реализацию прямо сейчас. Этот проект включает три пилотных области: Полтавскую, Тернопольскую и Одесскую, и его целью является развитие кулинарных хабов и подготовка специалистов, которые принесут необходимые изменения в сферу школьного питания.

Напомним, 9 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где имела ряд встреч, в том числе с первой леди Еленой Зеленской. В ходе встречи обсудили вопросы психологической реабилитации украинских детей.