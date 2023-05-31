По инициативе Зеленской в Одесской области появится кулинарный хаб
В Киевской области состоялась партнерская встреча "Современные тенденции в организации школьного питания". На ней заместитель председателя Одесской ОГА Роман Григоришин и директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак отчитались первой леди об успехах в реализации кулинарного хаба в Одесской области.
Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.
В ходе практической части встречи делегация из Одесской области имела возможность ознакомиться с условиями и работой кулинарного хаба Бориспольского профессионального лицея. Они также встретились с будущими "агентами перемен", которые будут обучать школьных поваров, и ознакомились с программой обучения.
В ходе встречи первой леди рассказали об успехах в реализации кулинарного хаба в Одесской области. Сейчас есть все основания полагать, что до конца июня будет открыт подобный хаб в одном из профессионально-технических учебных заведений Одесчины.
Это стало возможным благодаря проекту School Chef's Training Hubs Development, который начинает свою реализацию прямо сейчас. Этот проект включает три пилотных области: Полтавскую, Тернопольскую и Одесскую, и его целью является развитие кулинарных хабов и подготовка специалистов, которые принесут необходимые изменения в сферу школьного питания.
Напомним, 9 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где имела ряд встреч, в том числе с первой леди Еленой Зеленской. В ходе встречи обсудили вопросы психологической реабилитации украинских детей.