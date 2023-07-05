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В Одесі відкрито лікарню, реконструйовану в рамках кредитної програми ЄІБ

5 липня 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відкрито лікарню, реконструйовану в рамках кредитної програми ЄІБ
Відкриття відремонтованої лікарні. Фото: Міністерство відновлення
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі була відкрита Міська клінічна лікарня №8 після успішної реконструкції, яка стала можливою завдяки кредитній програмі для відновлення України, реалізованій за сприянням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Ця програма була запущена в рамках фінансової угоди між Україною та ЄІБ.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Реконструкція лікарні розпочалася у липні 2020 року, при цьому було виділено майже 1 мільйон євро, більшу частину з яких забезпечив ЄІБ. Залишок коштів був виділений місцевою владою. Оновлена лікарня здатна приймати щодня майже 400 пацієнтів, що на третину перевищує попередню місткість закладу до ремонту.

"Попри війну та щоденні атаки спільно з нашими міжнародними партнерами будуємо нову Україну — сучасну та інклюзивну. Важливо, що навколо цієї ідеї об’єднаний цивілізований світ, прогресивні фінансові інституції. Я вдячний ЄС та його банку, ЄІБ, за підтримку. Це чудова робота в межах We build Ukraine — ініціативи, що об’єднує міжнародних партнерів навколо відбудови України", — зазначив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. 

 Оновлені кабінети для приймання пацієнтів. Фото: Міністерство відновлення

У процесі реконструкції були виконані наступні роботи: зміцнення фундаменту та реконструкція даху, заміна вікон та дверей, утеплення фасаду та цоколю, поліпшення систем водопостачання, каналізаційних мереж, освітлення та електропостачання, ремонт підлог та стель, покращення доступу для людей з інвалідністю та облаштування пожежних сходів.

"Ми інвестуємо в місцеву інфраструктуру задля кращого майбутнього для кожного громадянина, тому що віримо в силу людського потенціалу і незламний дух українського народу", — зазначив Голова Постійного представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

Що відомо про програму відновлення

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (UERP) є багатогалузевим рамковим кредитом ЄІБ на суму 200 мільйонів євро. Ця програма надає місцевим органам влади можливість відновлювати соціальну інфраструктуру та покращувати умови життя внутрішньо переміщених осіб та громад у дев'яти областях України, зокрема в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Одеській, Херсонській та Київській областях.

Нагадаємо, в Одесі на базі одного із санаторіїв відкрили центр для комплексної реабілітації військових. В оздоровчому комплексі кожен захисник зможе відновити як психологічний, так і фізичний стан здоров'я.

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